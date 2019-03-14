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Kabataş Adalar ve Boğaz hattı ne zaman başlıyor? Kabataş Adalar sefer saatleri

Kabataş Adalar ve Boğaz hattı seferleri 15 Mart 2019 tarihi itibarıyla başladı. Peki, Kabataş Adalar sefer saatleri ne zaman? İşte hafta içi ve hafta sonu tarifesi...

Giriş: 14.03.2019 - 17:00 | Güncelleme:

Kabataş Adalar ve Boğaz hattı seferleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2016’da yapımına başladığı “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi”nin ilk etabını tamamlandı. Peki, Kabataş Adalar sefer saatleri ve Kabataş Boğaz hattı sefer saatleri nelerdir?

15 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek deneme seferleri, Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde gidiş yönünde Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.

İkinci etabı devam eden proje nedeniyle kısmi olarak hizmete alınan Adalar hattında, hafta içi ve Cumartesi günleri ilk sefer 6:35, Pazar ve Tatil günlerinde ilk sefer 7:15’te başlayacak. Gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden hatta son sefer 22:45 olarak belirlendi. Ayrıca 1 – 7 Nisan tarihleri arasında Adalar hattına 21:15 seferi de ilave edilecek.

İBB Şehir Hatları AŞ, 15 Mart Cuma günü Kabataş’tan Boğaz Hattı seferlerini de başlatıyor. Bu hatta hafta içi ve Cumartesi günleri düzenlenen deneme seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak.

Öte yandan, Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine bir süre önce başlayan DENTUR ve TURYOL motorları da İBB’nin denetiminde seferlerine devam edecek.


KABATAŞ – ADALAR SEFER TARİFESİ

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ

KABATAŞ

06:35

08:45

16:15

17:15

18:25

21:15**

22:45

EMİNÖNÜ

06:50

09:00

16:30

17:30

18:40

21:30**

23:00

KADIKÖY

07:10

09:20

16:50

17:50

19:00

21:50**

23:20*

KINALIADA

07:40

09:50

17:20

18:20

19:30

22:20**

23:50

BURGAZADA

07:55

10:05

17:35

18:35

19:45

22:35**

00:05

HEYBELİADA

08:10

10:20

17:50

18:50

20:00

22:50**

00:20

BÜYÜKADA

08:30

10:35

18:05

19:05

20:15

23:05**

00:35

BOSTANCI

09:05

 

18:40

 

 

 

 

01.04.2019 / 07.04.2019 tarihleri arasında yapılır.

KABATAŞ ADALAR SEFER TARİFESİ

PAZAR GÜNLERİ

KABATAŞ

07:15

08:15

16:15

17:15

18:25

21:15**

22:45

EMİNÖNÜ

07:30

08:30

16:30

17:30

18:40

21:30**

23:00

KADIKÖY

07:50

08:50

16:50

17:50

19:00

21:50**

23:20*

KINALIADA

08:20

09:20

17:20

18:20

19:30

22:20**

23:50

BURGAZADA

08:35

09:35

17:35

18:35

19:45

22:35**

00:05

HEYBELİADA

08:50

09:50

17:50

18:50

20:00

22:50**

00:20

BÜYÜKADA

09:10

10:05

18:05

19:05

20:15

23:05**

00:35

BOSTANCI

09:40

 

18:40

 

 

 

 

KABATAŞ BOĞAZ HATTI SEFER TARİFESİ
BOĞAZ'A GİDİŞ

 

 

BOĞAZ'A GİDİŞ

HAFTA İÇİ

C.TESİ 

EMİNÖNÜ  K.

18:10

KABATAŞ

18:25

EMİNÖNÜ  K.

18:10

KABATAŞ

18:20

ÜSKÜDAR

18:35

KABATAŞ

18:20

BEŞİKTAŞ

18:25

KUZGUNCUK

18:40

BEŞİKTAŞ

18:25

ORTAKÖY

18:35

K.SU

19:00

ORTAKÖY

18:35

EMİRGAN

19:00

A.HİSARI

19:05

ÇENGELKÖY

18:45

İSTİNYE

19:05

KANLICA

19:15

SARIYER V

19:35

SARIYER V

19:30

PAŞABAHÇE

19:30

SARIYER K

19:35

SARIYER K

19:35

BEYKOZ

19:45

R.KAVAĞI

19:45

R.KAVAĞI

19:45

  

A.KAVAĞI V

19:55

A.KAVAĞI V

19:55

    

BOĞAZ'DAN GELİŞ

HAFTA İÇİ

CUMARTESİ

A.KAVAĞI K.

06:40

BEYKOZ

07:15

A.KAVAĞI K.

06:40

R.KAVAĞI

06:50

PAŞABAHÇE

07:25

R.KAVAĞI

06:50

SARIYER V

07:00

KANLICA

07:40

SARIYER V

07:00

SARIYER K

07:05

A.HİSARI

07:50

SARIYER K

07:05

İSTİNYE

07:25

K.SU

07:55

İSTİNYE

07:25

EMİRGAN

07:30

ÜSKÜDAR

08:15

EMİRGAN

07:30

BEYLERBEYİ

07:50

KABATAŞ

08:25

BEYLERBEYİ

07:50

KUZGUNCUK

08:00

  

BEŞİKTAŞ

08:05

BEŞİKTAŞ

08:10

  

KABATAŞ

08:10

KABATAŞ

08:15

  

EMİNÖNÜ V.

08:25

EMİNÖNÜ V.

08:30

    

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