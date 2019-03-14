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Kabataş Adalar ve Boğaz hattı seferleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2016’da yapımına başladığı “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi”nin ilk etabını tamamlandı. Peki, Kabataş Adalar sefer saatleri ve Kabataş Boğaz hattı sefer saatleri nelerdir?
15 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek deneme seferleri, Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde gidiş yönünde Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.
İkinci etabı devam eden proje nedeniyle kısmi olarak hizmete alınan Adalar hattında, hafta içi ve Cumartesi günleri ilk sefer 6:35, Pazar ve Tatil günlerinde ilk sefer 7:15’te başlayacak. Gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden hatta son sefer 22:45 olarak belirlendi. Ayrıca 1 – 7 Nisan tarihleri arasında Adalar hattına 21:15 seferi de ilave edilecek.
İBB Şehir Hatları AŞ, 15 Mart Cuma günü Kabataş’tan Boğaz Hattı seferlerini de başlatıyor. Bu hatta hafta içi ve Cumartesi günleri düzenlenen deneme seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak.
Öte yandan, Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine bir süre önce başlayan DENTUR ve TURYOL motorları da İBB’nin denetiminde seferlerine devam edecek.
KABATAŞ – ADALAR SEFER TARİFESİ
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ
KABATAŞ
06:35
08:45
16:15
17:15
18:25
21:15**
22:45
EMİNÖNÜ
06:50
09:00
16:30
17:30
18:40
21:30**
23:00
KADIKÖY
07:10
09:20
16:50
17:50
19:00
21:50**
23:20*
KINALIADA
07:40
09:50
17:20
18:20
19:30
22:20**
23:50
BURGAZADA
07:55
10:05
17:35
18:35
19:45
22:35**
00:05
HEYBELİADA
08:10
10:20
17:50
18:50
20:00
22:50**
00:20
BÜYÜKADA
08:30
10:35
18:05
19:05
20:15
23:05**
00:35
BOSTANCI
09:05
18:40
01.04.2019 / 07.04.2019 tarihleri arasında yapılır.
KABATAŞ ADALAR SEFER TARİFESİ
PAZAR GÜNLERİ
KABATAŞ
07:15
08:15
16:15
17:15
18:25
21:15**
22:45
EMİNÖNÜ
07:30
08:30
16:30
17:30
18:40
21:30**
23:00
KADIKÖY
07:50
08:50
16:50
17:50
19:00
21:50**
23:20*
KINALIADA
08:20
09:20
17:20
18:20
19:30
22:20**
23:50
BURGAZADA
08:35
09:35
17:35
18:35
19:45
22:35**
00:05
HEYBELİADA
08:50
09:50
17:50
18:50
20:00
22:50**
00:20
BÜYÜKADA
09:10
10:05
18:05
19:05
20:15
23:05**
00:35
BOSTANCI
09:40
18:40
KABATAŞ BOĞAZ HATTI SEFER TARİFESİ
BOĞAZ'A GİDİŞ
BOĞAZ'A GİDİŞ
HAFTA İÇİ
C.TESİ
EMİNÖNÜ K.
18:10
KABATAŞ
18:25
EMİNÖNÜ K.
18:10
KABATAŞ
18:20
ÜSKÜDAR
18:35
KABATAŞ
18:20
BEŞİKTAŞ
18:25
KUZGUNCUK
18:40
BEŞİKTAŞ
18:25
ORTAKÖY
18:35
K.SU
19:00
ORTAKÖY
18:35
EMİRGAN
19:00
A.HİSARI
19:05
ÇENGELKÖY
18:45
İSTİNYE
19:05
KANLICA
19:15
SARIYER V
19:35
SARIYER V
19:30
PAŞABAHÇE
19:30
SARIYER K
19:35
SARIYER K
19:35
BEYKOZ
19:45
R.KAVAĞI
19:45
R.KAVAĞI
19:45
A.KAVAĞI V
19:55
A.KAVAĞI V
19:55
BOĞAZ'DAN GELİŞ
HAFTA İÇİ
CUMARTESİ
A.KAVAĞI K.
06:40
BEYKOZ
07:15
A.KAVAĞI K.
06:40
R.KAVAĞI
06:50
PAŞABAHÇE
07:25
R.KAVAĞI
06:50
SARIYER V
07:00
KANLICA
07:40
SARIYER V
07:00
SARIYER K
07:05
A.HİSARI
07:50
SARIYER K
07:05
İSTİNYE
07:25
K.SU
07:55
İSTİNYE
07:25
EMİRGAN
07:30
ÜSKÜDAR
08:15
EMİRGAN
07:30
BEYLERBEYİ
07:50
KABATAŞ
08:25
BEYLERBEYİ
07:50
KUZGUNCUK
08:00
BEŞİKTAŞ
08:05
BEŞİKTAŞ
08:10
KABATAŞ
08:10
KABATAŞ
08:15
EMİNÖNÜ V.
08:25
EMİNÖNÜ V.
08:30
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