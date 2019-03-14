Kabataş Adalar ve Boğaz hattı seferleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2016’da yapımına başladığı “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi”nin ilk etabını tamamlandı. Peki, Kabataş Adalar sefer saatleri ve Kabataş Boğaz hattı sefer saatleri nelerdir?

15 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek deneme seferleri, Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde gidiş yönünde Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.

İkinci etabı devam eden proje nedeniyle kısmi olarak hizmete alınan Adalar hattında, hafta içi ve Cumartesi günleri ilk sefer 6:35, Pazar ve Tatil günlerinde ilk sefer 7:15’te başlayacak. Gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden hatta son sefer 22:45 olarak belirlendi. Ayrıca 1 – 7 Nisan tarihleri arasında Adalar hattına 21:15 seferi de ilave edilecek.

İBB Şehir Hatları AŞ, 15 Mart Cuma günü Kabataş’tan Boğaz Hattı seferlerini de başlatıyor. Bu hatta hafta içi ve Cumartesi günleri düzenlenen deneme seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak.

Öte yandan, Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine bir süre önce başlayan DENTUR ve TURYOL motorları da İBB’nin denetiminde seferlerine devam edecek.



KABATAŞ – ADALAR SEFER TARİFESİ

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ

KABATAŞ 06:35 08:45 16:15 17:15 18:25 21:15** 22:45 EMİNÖNÜ 06:50 09:00 16:30 17:30 18:40 21:30** 23:00 KADIKÖY 07:10 09:20 16:50 17:50 19:00 21:50** 23:20* KINALIADA 07:40 09:50 17:20 18:20 19:30 22:20** 23:50 BURGAZADA 07:55 10:05 17:35 18:35 19:45 22:35** 00:05 HEYBELİADA 08:10 10:20 17:50 18:50 20:00 22:50** 00:20 BÜYÜKADA 08:30 10:35 18:05 19:05 20:15 23:05** 00:35 BOSTANCI 09:05 18:40

01.04.2019 / 07.04.2019 tarihleri arasında yapılır.

KABATAŞ ADALAR SEFER TARİFESİ

PAZAR GÜNLERİ

KABATAŞ 07:15 08:15 16:15 17:15 18:25 21:15** 22:45 EMİNÖNÜ 07:30 08:30 16:30 17:30 18:40 21:30** 23:00 KADIKÖY 07:50 08:50 16:50 17:50 19:00 21:50** 23:20* KINALIADA 08:20 09:20 17:20 18:20 19:30 22:20** 23:50 BURGAZADA 08:35 09:35 17:35 18:35 19:45 22:35** 00:05 HEYBELİADA 08:50 09:50 17:50 18:50 20:00 22:50** 00:20 BÜYÜKADA 09:10 10:05 18:05 19:05 20:15 23:05** 00:35 BOSTANCI 09:40 18:40

KABATAŞ BOĞAZ HATTI SEFER TARİFESİ

BOĞAZ'A GİDİŞ

BOĞAZ'A GİDİŞ HAFTA İÇİ C.TESİ EMİNÖNÜ K. 18:10 KABATAŞ 18:25 EMİNÖNÜ K. 18:10 KABATAŞ 18:20 ÜSKÜDAR 18:35 KABATAŞ 18:20 BEŞİKTAŞ 18:25 KUZGUNCUK 18:40 BEŞİKTAŞ 18:25 ORTAKÖY 18:35 K.SU 19:00 ORTAKÖY 18:35 EMİRGAN 19:00 A.HİSARI 19:05 ÇENGELKÖY 18:45 İSTİNYE 19:05 KANLICA 19:15 SARIYER V 19:35 SARIYER V 19:30 PAŞABAHÇE 19:30 SARIYER K 19:35 SARIYER K 19:35 BEYKOZ 19:45 R.KAVAĞI 19:45 R.KAVAĞI 19:45 A.KAVAĞI V 19:55 A.KAVAĞI V 19:55

BOĞAZ'DAN GELİŞ