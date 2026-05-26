Fatiht'e binada çıkan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında düzenleme
Metro İstanbul, Fatih'te bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 22:51 Güncelleme:
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgilerine yer verildi.
