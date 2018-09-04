Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Topbaş döneminde başlatılan Martı Projesi’nde değişikliğe gidildiğini, projenin iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı. Projenin iptal edildiği haberleri üzerine kısa bir açıklama yapan İBB, konuyla ilgili olarak şunları belirtti: “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.”

İBB yetkilileri, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun, söz konusu değişiklikten etkilenip etkilenmediğini sormamız üzerine, metro hattının planlandığı gibi Kabataş istasyonunun yeraltında yapılacağını söyledi. Yetkili daha sonra şunları söyledi: “Burada yapılan tek değişiklik, yeraltına alınması öngörülen karayolunun, eskisi gibi yine yüzeyden devam edecek olmasıdır. Taksim-Kabataş Füniküler hattı, tramvay hattı eskisi gibi kalacak. Deniz tarafındaki düzenleme projesindeki gibi tamamlanacak.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ