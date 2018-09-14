Üsküdar Belediyesi’nin yaptırdığı Kabe maketini ihram kıyafetiyle ziyaret etmesi engellenen avukat Cihat Duman, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Duman’ın başvurusunu reddetti.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; Kişi yönünden davanın reddine karar veren Anayasa Mahkemesi, avukat Duman’ın, ifade özgürlüğünün engellendiği iddialarına ilişkin verdiği red kararının gerekçesini önümüzdeki günlerde yayınlayacak.



Avukat Duman, 20 Nisan 2015 tarihinde, Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan Kabe maketinin sergilendiği Bağlarbaşı Kültür Merkezini ziyaret saatleri içerisinde ziyaret etmek istemişti.

İhram kıyafetiyle gerçekleştirmek istediği ziyareti, güvenlik görevlileri tarafından engellenen Duman, ziyaretinde ısrar edince gözaltına alınmıştı. Yapılan göz altı işlemi sonrası, güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunan Duman’ın başvuruları hakkında takipsizlik kararı verildi.

Duran, son olarak soluğu Anayasa Mahkemesi’nde aldı. Mahkeme’ye “ifade özgürlüğünün engellendiği” iddiasıyla başvuran Duman’ın talebi Anayasa Mahkemesi tarafından da reddedildi.

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