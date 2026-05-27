Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarınki programıyla ilgili değişiklikleri duyurdu.

ABD Başkanı, "Yarınki olası kötü hava koşulları nedeniyle, Kabine Toplantımızı Beyaz Saray'da gerçekleştireceğiz ve kabinenin Camp David gezisini erteleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamadan kısa süre önce ABD basınında, Washington’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Camp David’e uçuşların zorlaşabileceği ve toplantının başka bir yere taşınabileceği belirtilmişti.

ABD basınındaki yorumlarda ayrıca Trump’ın ilk başkanlık döneminde Camp David’i 15 kez toplantı yeri olarak kullandığı, 8 Haziran 2025’te de burada İran ve Gazze konularına ayrılan bir oturum düzenlediği, yaklaşık iki hafta sonra ise ABD uçaklarının İran’ın nükleer tesislerini bombaladığı kaydedildi.

Başkent Washington'ın yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Camp David, eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Mısır lideri Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin'in 1978'de İsrail ve Mısır arasında barışı başlatan anlaşmanın imzalandığı yer olarak biliniyor.

