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Kabine Toplantısı başladı! Peki, tam kapanma olacak mı? Gözler açıklamada

TAM KAPANMA.... Korona virüs tedbirleri kapsamında "Tam kapanma" önerisi yüksek sesle dile getirilirken kamuoyunun gözü ise olası kararla ilgili Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Kabine Topalnatısı saat 16.50'de başladı. Peki, tam kapanma olacak mı? Açıklama ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı başladı! Peki, tam kapanma olacak mı? Gözler açıklamada

Tam kapanma olacak mı? Kabine Toplantısı en zaman bitecek? Korona virüs tedbirleri kapsamında olası bir tam kapanma konuşulurken, kamuoyunda pür dikkat bu soruların cevabı merak ediliyor. Merak edilen detaylar geçtiğimiz gün cevabını buldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 26 Nisan yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başladı. Toplantısının saat 18.00 sıralarında bitmesi ve 19.00'da kararların açıklanması bekleniyor.

KISMİ KAPANMANIN SEYRİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadelede gelinen son durumu anlatacak. Sağlık Bakanı Koca, kısmi kapanmanın yansımaları ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini kabine üyelerine aktaracak…

Bakan Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu… 21 Nisan’da 62 bin dolayında vaka sayısı 40 bin dolayına geriledi. Bu veriler ışığında, kısmi kapanma devam edecek mi? Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Nihai kararı verilecek.

AŞILAMA DA DEĞERLENDİRİLECEK

Alınacak kararlarda aşılama ve aşı temin çalışmaları da etkili olacak. Türkiye’de 13 milyon 200 bini ilk doz, 8 milyonu ikinci doz olmak üzere 21 milyon dolayında aşılama yapıldı. Sinovac ve biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. kabinede, yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabine toplantısında alınan kararları cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta yapılan kabine toplantısında kısmi kapanma kararlarını aktarmıştı. Erdoğan, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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