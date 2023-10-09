Gözler Kabine Toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammı kararlarını açıklayacak!
Emekli ve memur zammı için gözler Kabine Toplantısı tarihi ve saatine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 4. Olağanüstü Kongeresi'nde ilk Kabine Toplantısının ardından emekli ve memura müjdeli haber vereceğini duyurmuştu.Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte Kabine Toplantısı tarihi, saati ve gündem maddeleri...
Kabine Toplantısı tarihi, saati ve gündem maddeleri araştırmaları hız kazandı. Ak Parti 4. Olağanüstü Kongresinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına ilişkin bir müjde verileceğini açıkladı. Kritik açıklamanın ardından gözler "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündem maddeleri neler?" sorularına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısında İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele operasyonlarının da ele alınması bekleniyor. İşte 9 Ekim Kabine Toplantısı tarihi ve kararlarına ilişkin merak edilenler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 9 Ekim Pazartesi günü yani bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantının ana gündem maddelerini İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar, terörle mücadele operasyonları, emeklilere yapılacak maaş zammı oluşturuyor.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sürüyor. Dün 'savaş hali' ilan edilen İsrail'de Gazze'ye yönelik bombardıman gece boyu aralıksız sürdü. İsrail ve Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, binlerce yaralının olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde itidal çağrısında bulunarak, "Tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" demişti. Türkiye diğer yandan diplomatik görüşmelerle İsrail ile Filistin konusunu değerlendirdi.
Süreçle ilgili son gelişmelerin Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması bekleniyor.
TERÖRLE MÜCADELE
Hem yurtiçin de hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terör operasyonları da gündeme gelecek başka bir konu. İçişleri Bakanlığı'nın yurtiçinde yoğun bir şekilde devam eden operasyonlarının yanı sıra, Irak ve Suriye'de terörün kaynaklarına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kabine Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in operasyonlara ilişkin son gelişmeleri paylaşması beklenirken, bundan sonra atılacak adımlar da toplantıda değerlendirilecek.
EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftasonu yapılan AK Parti kongresinde, "İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" demişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşması yaparak, detayları paylaşması bekleniyor.