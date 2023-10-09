Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde itidal çağrısında bulunarak, "Tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" demişti. Türkiye diğer yandan diplomatik görüşmelerle İsrail ile Filistin konusunu değerlendirdi.

Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sürüyor. Dün 'savaş hali' ilan edilen İsrail'de Gazze'ye yönelik bombardıman gece boyu aralıksız sürdü. İsrail ve Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, binlerce yaralının olduğu açıklandı.

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TERÖRLE MÜCADELE

Hem yurtiçin de hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terör operasyonları da gündeme gelecek başka bir konu. İçişleri Bakanlığı'nın yurtiçinde yoğun bir şekilde devam eden operasyonlarının yanı sıra, Irak ve Suriye'de terörün kaynaklarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kabine Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in operasyonlara ilişkin son gelişmeleri paylaşması beklenirken, bundan sonra atılacak adımlar da toplantıda değerlendirilecek.