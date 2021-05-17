Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kabine Toplantısı bugün saat kaçta yapılacak? 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararları neler olacak?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Tam Kapanma uygulamasının ardından alınacak kademeli normalleşme kararının detayları belli olacak. Peki, kabine toplantısı bu akşam ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı bugün saat kaçta yapılacak? 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararları neler olacak?

Gözler bu akşamki Kabine Toplantısı'nda. 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda kademeli normalleşme ve esnafa destek masada konu olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? 17 Mayıs son dakika Kabine Toplantısı kararları neler? Ayrıntılar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER KONUŞULACAK?

Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nca dün açıklanan kademeli normalleşme planı 1 Haziran'a kadar uygulanacakken, 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin alınacağı da görüşülecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Millete Sesleniş konuşmasında esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB duyurdu! Okullar ne zaman açılacak? Kaçıncı sınıflar bu hafta okula gidecek?
GÜNDEMYüz yüze okullar ne zaman açılacak?
Babalar günü 2021 ne zaman, hangi tarihte? Babalar günü hangi gün?
GÜNDEMBabalar günü ne zaman 2021?
Bugün marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMBugün marketler açık mı?
İNFAZ! Son dakika... Askerden döndü, Sokakta yürürken öldürüldü!
GÜNDEMAskerden döndü! Sokakta infaz!
Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu
GÜNDEMBin 500 lira alacağını istedi, canından oldu
19 Mayıs Çarşamba günü tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi?
GÜNDEM19 Mayıs Çarşamba günü tatil mi?
Kabine Toplantısı saat kaçta? SON DAKİKA: Program belli oldu
GÜNDEMKabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki ...
CANİ EVLAT! SON DAKİKA: Oğlu bıçakladı, komşuya kaçıp canını kurtardı! - VİDEO HABER
GÜNDEMAdana'da korkunç olay! Evlat dehşeti!
KANLI BASKIN! Son dakika: 15 yaşındaki kızı kaçırmak için kanlı baskın
GÜNDEM15 yaşındaki kızı kaçırmak için kanlı baskın
TUFAN... Son dakika HAVA DURUMU: 3 bölge için şiddetki yağmur uyarısı
GÜNDEM3 bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı