Gözler bu akşamki Kabine Toplantısı'nda. 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda kademeli normalleşme ve esnafa destek masada konu olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? 17 Mayıs son dakika Kabine Toplantısı kararları neler? Ayrıntılar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER KONUŞULACAK?

Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nca dün açıklanan kademeli normalleşme planı 1 Haziran'a kadar uygulanacakken, 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin alınacağı da görüşülecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Millete Sesleniş konuşmasında esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.