Bugünkü Kabine Toplantısı'nda EYT, taşerona kadro, vergi affı ve Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 7. yargı paketinin ve seçim takviminin masada olması bekleniyordu. Kahramanmaraş ve Gaziantep illerimizde meydana gelen depremin ardından Kabine Toplantısı'nın ertelenip ertelenmediği sorgusu hız kazandı. İşte Kabine Toplantısı son durum ile ilgili detaylar...