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Kabine Toplantısı ertelendi mi? 6 Şubat 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecekti. Ancak Türkiye bugün acı bir güne uyandı. Sabaha karşı Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde hemen ardından ise Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından Kabine Toplantısı'nın yapılıp yapılmayacağı sorgulanmaya başladı. İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ertelendi mi? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

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  • Kabine Toplantısı ertelendi mi? 6 Şubat 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı?

    Bugünkü Kabine Toplantısı'nda EYT, taşerona kadro, vergi affı ve Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 7. yargı paketinin ve seçim takviminin masada olması bekleniyordu. Kahramanmaraş ve Gaziantep illerimizde meydana gelen depremin ardından Kabine Toplantısı'nın ertelenip ertelenmediği sorgusu hız kazandı. İşte Kabine Toplantısı son durum ile ilgili detaylar...
  • Kabine Toplantısı ertelendi mi? 6 Şubat 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı?

    KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'nın bugün yapılması bekleniyordu. Kabine Toplantısı'nın ertelenip ertlenmediğine ilişkin bir açıklama gelmedi.
  • Kabine Toplantısı ertelendi mi? 6 Şubat 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı?

    KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

    Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kabine Toplantısı'nın gerçekleşmesi beklenmiyor.
  • Kabine Toplantısı ertelendi mi? 6 Şubat 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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