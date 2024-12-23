SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Toplantıda Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükümet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönüşü de önemli başlıklar arasında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan mülteciler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Ayrıca Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye’nin başkenti Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını dile getirdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Şam ziyareti de görüşülecek konular arasında.