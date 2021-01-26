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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? - Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanıyor, yasaklar kalkıyor mu?

Yurt genelinde milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Koronavirüs vaka sayılarındaki son durum sonrası Bakalar Kurulu'nda kısıtlamalara yönelik bir karar alınacak mı merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? - Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanıyor, yasaklar kalkıyor mu?

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sonrası vatandaşlar, kısıtlamaların ne zaman biteceğine ilişkin araştırmalarını sıklaştırdı. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızı kapsayan konuya ilişkin en çok kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak sorularının cevapları aranıyor...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

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