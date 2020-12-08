Bakanlar Kuru yani Kabine Toplantısı ne zaman? Korona virüsü vaka ve ölü sayılarındaki tedirgin edici artış sürerken gözler Bakanlar Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Kabine Toplantısı ne zaman", "Yeni tedbirler neler?" ve "14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte, merak edilen sorularla ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Hatırlanacağı gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil yeni tedbirlerin alındığı son Kabine Toplantısı 30 Kasım'da yapılmıştı. Ancak yeni toplantının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Yeni tedbirler de dahil olmak üzere Kabine Toplantısı günü ve saati ile ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde detayları sizlerle paylaşacağız.

14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, içinde bulunduğumuz durumu “Köprüden önceki son çıkış” cümlesiyle açıkladı.

14 günlük sokağa çıkma yasağı ihtimaliyle ilgili de Aydın şunları söyledi:

Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz.

Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, “Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum.