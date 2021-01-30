Son dakika gelen haberlere göre; kabine üç hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele olacak. Toplantının bir numaralı gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele olacak. Aşı temin çalışmaları, salgının olumsuz ekonomik etkileri ve gıda fiyatlarındaki artışa karşı atılacak adımlar ile okulların durumu değerlendirilecek. Peki kabine toplantısı ne zaman? İşte merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Beştepe'de düzenlenecek olan kabine toplantısı Pazartesi günü yapılacak.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Koca'nın sunumunda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

KISITLAMALARIN SEYRİNE KARAR VERİLECEK

Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamalarının ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILACAK

Yine devam eden aşılama ve aşı temin çalışmaları da ele alınacak. Çin’den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ediyor. Sputnik aşısının Türkiye’de üretilmesi için antlaşmaya varıldı. Yerli aşı geliştirme çalışmaları ise hızla devam ediyor. Tüm bu gelişmeler kabine toplantısında masaya yatırılacak.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da kabine de görüşülecek. Pandeminden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz” demişti.

OKULLARIN DURUMU NE OLACAK?

Ve eğitim. yarı yıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat’ta ders başı yapacak. Eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği de kabine de ele alınacak.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER

Hukukta ve ekonomide reform çalışmaları ve terörle mücadele gibi iç gelişmeler ile AB ve ABD ile ilişkiler, Yunanistan ile yürütülen istikşafi görüşmeler, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya Ve Suriye gibi dış politika başlıklar da kabine gündeminde olacak.