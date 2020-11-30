Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni koronavirüs tedbirleri açıklanacak mı? Bakanlar Kurulu

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri ve normalleşme adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'da Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı başlayacak.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİR KARARLARI OLACAK MI?

Corona virüsü ile ilgili önlemlerin tartışılacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların son verilerini paylaşacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakalarının artacağı ve belirli yaş grubu için sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Toplantıda dünyadaki aşı araştırmaları ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.