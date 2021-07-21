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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni korona kararları alınacak mı?

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Kurban Bayramı'nın ardından Kovid-19 vakalarına ve yeni düzenlemelere ilişkin kararlar vatandaşlar ile paylaşılacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni korona kararları alınacak mı? İşte detaylar...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni korona kararları alınacak mı?

Kurban Bayramı'nda ilk gün geride kaldı. Vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla ilgili aramalar yapıyor ve kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte konuya ilişkin son durum...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın üçüncü gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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