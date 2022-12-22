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Yılın son Kabine Toplantısı ne zaman?

Yılın son Kabine Toplantısı için nefesler tutulmuş durumda. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda ekonomik gelişmeler ve dış siyaset masaya yatırılıyor. Gözler ise Kabine Toplantısı'ndan çıkacak EYT yasası ve memur emekli zammı açıklamalarına çevrilmiş durumda. Vatandaşlar Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte detaylar...

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  • Kabine Toplantısı ne zaman? Yılın son Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

    İki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'nin tatil kararı almasıyla 2023'e kaldı. Toplantıdan konuya ilişkin yeni bir açıklama çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. İşte yılın son Kabine Toplantısı tarihi...
  • Kabine Toplantısı ne zaman? Yılın son Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    2022 yılının son Kabine Toplantısı'nın 26 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı ne zaman? Yılın son Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

    EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

    Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da Kabine Toplantısı'nda konuşulacak gündem maddeleri arasında yer alması öngörülüyor.
  • Kabine Toplantısı ne zaman? Yılın son Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

    SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    12 Aralık tarihinde gerçekleşen son toplantıda yeni KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı.

    Başarı Teşvik Programı kapsamında şartları sağlayan öğrencilere destek yapılacağı duyuruldu.

    Düzce ve çevresinde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlara bakanlık destekli kredi fırsatı sunulacağı da son toplantında aktarılanlar arasındaydı.

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