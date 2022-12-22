Yılın son Kabine Toplantısı ne zaman?

İki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'nin tatil kararı almasıyla 2023'e kaldı. Toplantıdan konuya ilişkin yeni bir açıklama çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. İşte yılın son Kabine Toplantısı tarihi...