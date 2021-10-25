Kabine Toplantısı öncesi geri sayım başladı. Ekonomide yaşanan gelişmeler ve Suriye tezkeresinin uzatılmasıyla ilgili son durumun görüşüleceği Kabine Toplantısı sonrası çıkacak kararlar ve verilecek mesajlar ilgiyle bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta? İşte toplantı saati...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısında yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstenmeyen adam” ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.

Bu ayın sonunda İtalya’nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.