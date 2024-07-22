Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı tarihi: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 16 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 21:27 Güncelleme: 22.07.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda dış politika ve gündem maddeleri üzerinde duruldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Temmuz'un 16'sında bir araya gelmişti. Bir sonraki toplantıya dair tarih açıklaması gelmedi ancak 29-30 Temmuz tarihlerinde Kabine'nin toplanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        3

        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

        Masada olması beklenen konular arasında ise; ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele gibi başlıkların olması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 50 milyon dolar
        Bir günde 50 milyon dolar
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor