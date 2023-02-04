KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı son olarak 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yapıldı. Yeni kabine toplantısının 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısı saati henüz belli olmadı belli olmadı. Kararlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantının sona ermesiyle açıklanacak.