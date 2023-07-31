Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

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Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Öte yandan bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...