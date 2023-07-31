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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

        Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro üzerinde duruldu. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:52
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        Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Öte yandan bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

        Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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