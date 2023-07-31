Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte gündem maddeleri
Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro üzerinde duruldu. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Öte yandan bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.