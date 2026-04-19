        Kabine yarın toplanıyor: ABD-İran müzakere süreci, diplomasi trafiği masada | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: ABD-İran müzakere süreci, diplomasi trafiği masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar ele alınacak. Savaşın ekonomiye yansıması masaya yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 14:54 Güncelleme:
        Kabine yarın toplanıyor

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, savaştaki müzakere süreci ve diplomasi trafiği gündemiyle Beştepe'de toplanacak.

        ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞA DAİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ

        Türkiye, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Antalya Diplomasi Forumu'nda 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı ağırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı. Ana gündem ABD ile İran arasındaki müzakere süreciydi.

        Kabine Toplantısı’nda da diplomasi trafiğinin yansımaları masaya yatırılacak. İran'ın ABD ablukası nedeniyle Hürmüz'ü yeniden kapatma kararı da toplantıda değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve enerji arzı kısıtlamasının sonuçları masaya yatırılacak. Türkiye ekonomisine savaşın etkileri de ele alınacak.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA İLİŞKİN GELİŞMELER

        Kabine Toplantısı'nın bir başka başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan isimler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Andrii Sybiha da vardı. Savaşın sona ermesi ile ilgili adımlar, Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına verdiği zarar ve tedbirler gözden geçirilecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek.

        HT 360 - 17 Nisan 2026 (İran Hürmüz Boğazı'nı Neden Açtı?)

        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı sivil ticarete ve geçişlere tamamen açtığını duyurmasının ardından Donald Trump'tan gelen sürpriz teşekkür mesajı, küresel siyasette yankı uyandırdı. Bu kritik kararın hemen ardından Brent petrol fiyatlarında %8,7'lik sert bir düşüş yaşandı. HT 360'da Dilek Gül sordu; AA Dış...
