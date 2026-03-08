Kabine yarın toplanıyor: Ortadoğu'daki savaş ve emekli ikramiyesi masada

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ana gündem ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş olacak. Bölgede artan gerilim, devreye giren diplomasi çabaları masaya yatırılacak.

DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİNDE GELİNEN AŞAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana diplomasi mesaisini arttırdı. Toplantıda tüm bu diplomasi girişimlerinde gelinen aşama ele alınacak.

BÖLGEDE TIRMANAN GERİLİM ELE ALINACAK

İsrail'in Lübnan'a saldırması da bir başka bölgesel gerilim hattını oluşturuyor. Gazze'de İsrail tarafından ihlal edilen ateşkes koşulları da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ SON DURUM

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler atılacak kanuni düzenleme adımlarına çevrildi. Konu istihbarat kurumlarından gelen bilgiler eşliğinde Kabine gündemine taşınacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ

Ramazan Bayramı yaklaşırken de gözler emekli ikramiyesine çevrildi. Bu konunun da Kabine Toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.