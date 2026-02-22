Kabine yarın toplanıyor: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda, ana gündem Süreç Komisyonu'nda kabul edilen ortak rapor sonrası yol haritası olacak. PKK’nın kendini feshetmesi, silah bırakması ve demokratikleşme önerileri raporda yer aldı. Yasal düzenleme adımlarına mercek tutulacak.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE VE EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan ayında devam eden fahiş fiyatlarla mücadeledeki son durum Kabine gündeminde olacak. Ayrıca emeklilere bayram ikramiyesinde olası bir artış için yasal düzenleme hazırlıkları da Kabine'de değerlendirilecek.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE

ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye, İran'ı hedef alan yeni bir savaş istemediğini daha önce ortaya koydu. Gerilimi düşürecek adımlar masada olacak. Suriye'de Şam Yönetiminin kademeli olarak yönettiği entegrasyon süreci de Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ KALICI ATEŞKES SÜRECİ

Gündemdeki bir başka sıcak başlık da Gazze'deki kalıcı ateşkes süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk barış kurulu toplantısının yansımalarını Kabine toplantısında aktaracak.