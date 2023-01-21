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AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler: 21 Ocak 2023

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yurt genelinde meydana gelen tüm depremlerin detaylı bilgisini anlık olarak yayınlıyor. Kandilli verisi ile İzmir - Buca'da sabah saat 05.05'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.. Sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli verileri ile 21 Ocak 2023 son depremler listesini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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  • Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika haberi: Ege'de deprem! 21 Ocak Perşembe 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

    Ülke genelinde sarsıntılar yaşanmaya devam ederken son dakika depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.  21 Ocak Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini haberimizde paylaştık. Peki, kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli ile 21 Ocak Cumartesi son depremler listesi sorgulama ekranı ve Ege'de meydana gelen son deprem ile ilgili ayrıntılar...
  • Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika haberi: Ege'de deprem! 21 Ocak Perşembe 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

    EGE'DE DEPREM!

    AFAD verisi ile 21 Ocak Cumartesi saat 05.05'te İzmir - Buca'da  3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

    21 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.21 07:02:21  40.7895   31.0477       12.2      -.-  1.0  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel

    2023.01.21 06:25:09  38.3517   27.3035       15.1      -.-  1.3  -.-   KIRIKLAR-BUCA (IZMIR)                             İlksel

    2023.01.21 06:09:16  39.5435   43.3257        5.7      -.-  1.5  -.-   YUKARIDUZMEYDAN-TASLICAY (AGRI)                   İlksel

    2023.01.21 06:01:00  37.9227   27.2135        4.8      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.21 05:26:55  38.3763   38.8405        7.4      -.-  1.9  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel

    2023.01.21 05:10:28  39.4065   26.1283        6.4      -.-  1.9  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

    2023.01.21 05:05:26  38.3465   27.2163        8.9      -.-  3.1  3.1   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

    2023.01.21 04:42:35  40.6683   30.4357       13.2      -.-  1.2  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel

    2023.01.21 03:58:27  37.7505   26.9917        7.6      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

    2023.01.21 03:41:07  40.8472   31.6352        2.9      -.-  1.6  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  İlksel

    2023.01.21 03:19:51  37.9325   28.9703       17.3      -.-  1.7  -.-   SIGMA-SARAYKOY (DENIZLI)                          İlksel

    2023.01.21 02:59:42  40.4037   44.8723        5.0      -.-  2.0  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

    2023.01.21 02:53:15  35.0183   24.9245        1.9      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

    2023.01.21 02:49:36  40.8130   31.1078       10.8      -.-  1.5  -.-   BATAKLICIFTLIK-(DUZCE)                            İlksel

    2023.01.21 02:47:33  37.0498   28.4507       11.1      -.-  1.8  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)                                İlksel

    2023.01.21 02:29:49  39.3868   26.2812        6.2      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.21 02:24:59  37.9527   29.2002        4.8      -.-  1.5  -.-   GUZELPINAR-(DENIZLI)                              İlksel

    2023.01.21 02:19:05  39.5235   26.4952        9.3      -.-  1.5  -.-   AHMETCE-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel

    2023.01.21 02:15:54  36.3238   29.7288        3.5      -.-  1.7  -.-   KASABA-KAS (ANTALYA)                              İlksel

    2023.01.21 02:04:00  38.2897   38.8153       18.8      -.-  2.3  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

    2023.01.21 02:03:31  37.3423   29.7107       11.7      -.-  1.1  -.-   ECE-TEFENNI (BURDUR)                              İlksel

    2023.01.21 01:35:11  37.8013   26.9087        6.1      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

    2023.01.21 01:23:31  39.9807   40.1315        4.0      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)                      İlksel

    2023.01.21 01:13:45  39.3555   26.2585        4.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.21 01:11:13  38.3532   40.4087        6.3      -.-  2.0  -.-   OKURKOY-HANI (DIYARBAKIR)                         İlksel

    2023.01.21 01:06:22  40.6007   28.9088       10.2      -.-  1.9  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel

    2023.01.21 00:53:33  39.3610   26.2400        3.9      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.21 00:27:53  40.8023   31.1070       10.8      -.-  1.5  -.-   KIZILCIK-(DUZCE)                                  İlksel

    2023.01.21 00:18:05  38.3370   27.2200        7.8      -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

    2023.01.21 00:14:34  38.8087   43.4823       13.8      -.-  1.7  -.-   DEREBEY-(VAN)                                     İlksel

    2023.01.21 00:07:45  34.8780   24.9208        5.0      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
  • Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika haberi: Ege'de deprem! 21 Ocak Perşembe 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 21 OCAK 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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