Ülke genelinde sarsıntılar yaşanmaya devam ederken son dakika depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 21 Ocak Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini haberimizde paylaştık. Peki, kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli ile 21 Ocak Cumartesi son depremler listesi sorgulama ekranı ve Ege'de meydana gelen son deprem ile ilgili ayrıntılar...