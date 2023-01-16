Yaşanan depremlerin ardından "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. Sarsıntı hisseden kişiler yaşanan son dakika depremlerini yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini anlık olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 16 Ocak Pazartesi son depremler listesi sorgulama sayfası...