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AFAD ve Kandilli verileri ile 16 Ocak Pazartesi depremler listesi

Yurt genelinde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 16 Ocak Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi verisi ile Bornova İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremleri günlük olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 16 Ocak 2023 son depremler listesi...

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  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 16 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    Yaşanan depremlerin ardından "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. Sarsıntı hisseden kişiler yaşanan son dakika depremlerini yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini anlık olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 16 Ocak Pazartesi son depremler listesi sorgulama sayfası...
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 16 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    16 OCAK DEPREM SON DEPREMLER

    Kandilli Rasathanesi verisi ile 16 Ocak Pazartesi saat 03.03'te Bornova - İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 16 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    16 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.16 05:38:06  38.2555   27.2530        7.4      -.-  1.4  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

    2023.01.16 05:37:38  38.2938   27.1963       15.2      -.-  1.5  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

    2023.01.16 05:36:11  38.3305   27.2188        8.0      -.-  1.6  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.16 05:32:36  38.3223   27.1982       10.2      -.-  1.4  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

    2023.01.16 05:28:13  38.9305   29.3508       11.5      -.-  1.5  -.-   AKSAKLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                          İlksel

    2023.01.16 05:25:37  38.3250   27.1927       17.6      -.-  1.4  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel

    2023.01.16 05:22:41  38.2960   27.2073       11.6      -.-  1.4  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

    2023.01.16 05:10:44  36.7963   28.3953        7.6      -.-  1.6  -.-   MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

    2023.01.16 05:06:11  39.3765   26.2453       15.7      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.16 05:01:41  38.3338   27.2097       13.0      -.-  2.3  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.16 04:57:29  38.3177   27.2080       10.5      -.-  1.4  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

    2023.01.16 04:54:10  38.3277   27.2215       12.6      -.-  1.4  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel

    2023.01.16 04:52:07  38.3325   27.1965       11.1      -.-  1.8  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel

    2023.01.16 04:16:03  38.3487   27.2238        6.7      -.-  2.2  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.16 04:15:19  39.3717   26.2957        7.2      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.16 04:08:20  39.3762   26.2668       17.6      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.16 03:46:32  38.4817   39.1702        7.3      -.-  2.2  -.-   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

    2023.01.16 03:21:50  38.3275   27.2058        7.6      -.-  1.9  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

    2023.01.16 03:19:42  38.3417   27.1893       13.5      -.-  1.3  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel

    2023.01.16 03:18:20  38.3087   27.1767       12.3      -.-  1.5  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

    2023.01.16 03:16:20  38.3162   27.1717       14.0      -.-  1.5  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel

    2023.01.16 03:03:33  38.3440   27.2190        3.5      -.-  3.7  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.16 03:03:02  38.3545   27.2228        6.6      -.-  3.6  3.6   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.16 02:56:17  37.8345   26.8010        4.2      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

    2023.01.16 02:51:31  39.6113   28.1228        5.2      -.-  1.5  -.-   OSMANIYE-KEPSUT (BALIKESIR)                       İlksel

    2023.01.16 02:46:06  38.2573   27.2290       12.0      -.-  1.4  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

    2023.01.16 02:37:46  38.2612   27.2432        4.2      -.-  1.8  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

    2023.01.16 02:28:03  38.3370   27.2252        6.4      -.-  2.0  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.16 02:23:02  38.3485   27.2218        6.1      -.-  2.6  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.16 02:18:49  39.3645   26.2767       11.7      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.16 02:12:54  38.3480   27.2248        8.1      -.-  1.8  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.16 02:04:34  39.3560   26.2430       14.8      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.16 02:04:30  38.3178   27.2210        2.8      -.-  1.6  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel

    2023.01.16 01:44:43  39.3785   26.2587       11.4      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.16 01:14:38  39.3757   26.2732       11.5      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.16 01:07:56  39.3768   26.2897       11.3      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.16 00:31:24  39.3752   26.2280       12.1      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.16 00:08:18  39.3557   26.2837       18.0      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 16 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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