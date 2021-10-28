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Kaçak iş yerine elektrik direğini de kattılar! 0:00 / 0:00

İHA

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, ilçede kaçak olarak inşa edilen iş yerini henüz inşaat halindeyken tespit ederek yıktı.

İHA'nın haberine göre, ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aydınlatmayı sağlamak için sokakta yer alan elektrik direğinin kaçak iş yeri inşaatının içinde kaldığını gören belediye ekipleri, elektrik akımının kesilmesinin ardından yıkıma başladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.