        Kaçak kömür ocağını su bastı

        Kaçak kömür ocağını su bastı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde su basan kaçak kömür ocağında meydana gelen olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:44
        Kaçak kömür ocağını su bastı
        Zonguldak’ta kaçak kömür ocağını su bastı. Olay sırasında ocakta çalışan Uğur Erikoğlu (32) hayatını kaybetti, H.G. ise (41) yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak bir kömür ocağında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma yapıldığı sırada kaçak ocağı su bastı. Mahsur kalan işçilerden Uğur Erikoğlu ve H.G.’yi suyun içerisinden mesai arkadaşları çıkararak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Buradaki müdahalelere rağmen Uğur Erikoğlu kurtarılamadı. Durumu ağır olan H.G.’nin tedavisi sürüyor. Acı haberi alan Erikoğlu’nun yakınları hastane önünde olayın üzüntü yaşadı.

        Öte yandan su basan kaçak ocağının jandarma ekipleri tarafından 9 Eylül 2025’te mühürlediği ve aynı yıl 26 Aralık’ta yapılan kontrolde mührün bozulmadığının görüldüğü öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis babasının tabutu başında gözyaşı döktü

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ali Kızıldağ'ın (54) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi. Törende Kızıldağ'ın tabutunun başına gelen küçük kızının, "Baba" diyerek ağlaması yürek burktu. (DHA)

