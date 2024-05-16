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        Haberler Kısayol Kaçış Yok filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Kaçış Yok filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kaçış Yok filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Kaçış Yok filminin konusu nedir?

        Kaçış Yok (No Escape) filmi 16 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu John Erick Dowdle, Drew Dowdle tarafından kaleme alınan film, John Erick Dowdle tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kaçış Yok filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Kaçış Yok filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:36
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        Kaçış Yok filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2015 yılında vizyona giren Kaçış Yok filmi aksiyon türünde kaleme alınmıştır. Kaçış Yok filminin başrollerini Owen Wilson, Lake Bell ve Pierce Brosnan paylaşmaktadır. Peki, "Kaçış Yok filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Kaçış Yok filmi konusu ve oyuncuları...

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        KAÇIŞ YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya’ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

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        KAÇIŞ YOK OYUNCULARI KİMLER?

        Owen Wilson

        Çan Gölü

        Sterlin Jerinleri

        Claire Geare

        Pierce Brosnan

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