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        Haberler Bilgi Gündem Kaçış Yok filmi oyuncu kadrosu: Kaçış Yok filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kaçış Yok filmi oyuncu kadrosu: Kaçış Yok filminin konusu nedir?

        Kaçış Yok (No Escape) filmi 21 Ağustos Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu John Erick Dowdle, Drew Dowdle tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda John Erick Dowdle oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, "Kaçış Yok filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Kaçış Yok filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 18:46 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:46
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        Başrollerini Owen Wilson, Lake Bell ve Pierce Brosnan paylaştığı Kaçış Yok filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2015 yılında vizyona giren Kaçış Yok filmi aksiyon türünde bir yapımdır. Peki, "Kaçış Yok filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Kaçış Yok (No Escape) filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar...

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        KAÇIŞ YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya’ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

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        KAÇIŞ YOK OYUNCULARI KİMLER?

        Owen Wilson

        Çan Gölü

        Sterlin Jerinleri

        Claire Geare

        Pierce Brosnan

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