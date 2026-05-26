        Haberler Bilgi Ekonomi KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA 2026 | Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları nelerdir, kimleri kapsayacak?

        Kademeli emeklilik şartları 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları nelerdir?

        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler milyonlarca çalışan tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle EYT düzenlemesinin ardından sigorta başlangıç tarihi nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler, kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen yeni emeklilik sistemiyle ilgili kulis bilgileri ve uzman değerlendirmeleri dikkat çekiyor. TBMM'de olası düzenlemelere ilişkin beklentiler artarken, çalışma hayatına dair yeni formüller de konuşulmaya başlandı. İşte kademeli emeklilikte son durum…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 00:21 Güncelleme:
        1

        Kademeli emeklilik düzenlemesi ile alakalı yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, sigorta başlangıç tarihine göre yeni bir emeklilik modeli oluşturulup oluşturulmayacağını merak ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşların talepleri sosyal medyada gündem olurken, uzmanlar olası düzenlemelerde yaş, prim günü ve sigortalılık süresinin birlikte değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

        8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        4

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        5

        KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

