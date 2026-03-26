Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli emeklilik son durum ne? 2026 Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları ne?

        Kademeli emeklilik son durum ne? 2026 Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi?

        EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına ulaşırken, bu kapsamın dışında kalan çalışanlar için yeni beklentiler gündeme geldi. Özellikle 2000 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların yakından takip ettiği "kademeli emeklilik" modeli, çalışma hayatında olası yeni bir düzenlemenin sinyali olarak öne çıkıyor. Şartların nasıl şekilleneceği ve kimleri kapsayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 21:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik ihtimaline odaklandı. Erken emekliliğin farklı bir modeli olarak değerlendirilen bu sistemde, yaş ve prim şartlarının kademeli şekilde tamamlanmasıyla emeklilik yolu açılması hedefleniyor. 2026’nın ilk günlerinde de gündemdeki yerini koruyan düzenlemeye ilişkin "Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman hayata geçecek?" soruları kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        4

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        6

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
