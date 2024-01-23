Kader'in acı hikayesi yürekleri dağladı!

Denizli’den gelen Kader daha 4 günlük bebekken annesi tarafından sosyal hizmetler kurumuna bırakıldığını söyledi. Zaman zaman öz annesi Gülhan tarafından kurumda ziyaret edildiğini anlatan Kader, aile sevgisini onu 5 yaşında yanlarına alan koruyucu ailesi İbrahim ve Dürdane Ç.’den gördüğünü kaydetti.

Öz annesi Gülhan ile yaşamak için, koruyucu ailesinin yanından 14 yaşında ayrıldığını ve 9 ay öz annesi Gülhan ve onun kocası Osman ile aynı evde yaşadığını ifade etti.

9 ay boyunca annesi Gülhan ve üvey babasından eziyet gördüğünü ve sürekli dayak yediğini iddia eden Kader, annesinin ona “Keşke seni doğurmasaydım, çöpe attığım eşyalar bile daha değerli” dediğini aktardı. Annesi Gülhan’ın onu hiç sevmediğinin altını çizen Kader, babasının onu sevme ihtimaline tutunduğunu ve onu bulmak istediğini söyledi.

Babasının adının Ahmet A. olduğunu ve babasıyla ilgili bildiği tek şeyin bu olduğunu dile getiren Kader, babasını bulmasını annesi Gülhan’ın engellediğini anlattı. Tek isteğinin babasını bulmak olduğunu belirten Kader, canlı yayında anne ve babasına seslendi.