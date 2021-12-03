Sarp Apak bu akşam yayına başlayan Kaderimin Oyunu dizisinde oynadığı rol nedeniyle gündemde. Peki, Sarp Apak kimdir? İşte Sarp Apak biyografisi...

SARP APAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sarp Apak, 11 Kasım 1981 tarihinde (40 yaşında) Diyarbakır'da dünyaya geldi. 5 yaşına kadar doğduğu Diyarbakır'da yaşayan Sarp Apak, sonrasında ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı ve burada büyüdü.

Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamlayan Sarp Apak'ın tiyatro kariyeri yetenek sınavlarına başvurmasıyla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk Bölümü'nü kazanan Sarp Apak, buradan 2004 yılında mezun oldu ve okuldaki hocası Barış Erdenk'in destek çıkmasıyla İstanbul'a gitti.

Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen Ağır Roman adlı eserde başarılı bir oyunculuk sergileyen Apak, BKM Grubu'na dahil oldu ve Organize İşler adlı sinema filminde küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Bazı dizi ve reklamlarda rol alan Sarp Apak, şöhretini Avrupa Yakası dizisindeki Tanrıverdi rolüyle yakaladı ve tanınan bir isim oldu.

Ayrıca Apak, kendi yazıp bestelediği “Aşkınla Yandım” şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başardı. Birçok sinema filminde rol alan Sarp Apak, bir dönemin popüler dizilerinden olan Kavak Yelleri'nde de rol almıştır.

Gülse Birsel imzalı Yalan Dünya dizisinde de Emir Danışman karakterini canlandıran Sarp Apak, günümüzde Jet Sosyete dizisinde yer almaktadır.