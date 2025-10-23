Kadıköy'de kırmızı kart beklentisi!

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki maçta sarı-lacivertliler, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından 22. dakikada sarı kart gördü.

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda VAR incelemesi ve kırmızı kart bekledi.

VAR hakemi Jonas Hansen'den kırmızı kart için bir uyarı gelmedi ve hakem Jakob Kehlet, oyunun başlamasını istedi.