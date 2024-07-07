Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de yük taşıma asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de yük taşıma asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti

        Kadıköy'de çok acı bir olay meydana geldi. Bir binadan eşya taşınırken yük taşıma asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yük taşıma asansöründen düşen işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadıköy'de, bir binandan eşya taşınırken yük taşıma asansörünün bozulması sonucu düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Merdivenköy Mahallesi Uyanış Sokak'taki 9 katlı binanın en üst katındaki daireden eşya taşındığı sırada, yük taşıma asansörünün arızalanması sonucu işçi düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cesedi morga kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü
        Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü
        Kırkpınar'da finalin adı belli oldu!
        Kırkpınar'da finalin adı belli oldu!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü
        Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü
        Kontrolden çıktı, metro girişine düştü!
        Kontrolden çıktı, metro girişine düştü!
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi