Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı tespit edilen Rana B. isimli kadına, polis tarafından ikazlara uymadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunulmuş ve sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler tepkilere yol açmıştı.

AÇIĞA ALINMIŞLARDI

Polis tarafından gözaltına alınmak isterken yaşanan arbede bir cep telefonu kamerasına yansımış ve tepkilere neden olmuştu. İstanbul Valiliği yaşanan olayların ardından sözkonusu iki polis memuru açığa alındığını bildirmişti.

GÖREVE İADE EDİLDİLER

Açığa alınan polis memurlarının bugün akşam saatlerinde görevlerine iade edildi. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada R.B'nin gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurlarının yapılan inceleme neticesinde göreve iade edildiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.