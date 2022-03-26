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Kısa bir Kadıköy turu: Kadıköy'de nereye gidilir, nerede gezilir?

Çarşıları, parkları, müzeleri, tiyatroları, nostaljik tramvayı ve uzun sahilleriyle İmparatorluklar başkenti İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri de Kadıköy. Anadolu yakasının göz bebeği olan Kadıköy gerek iş çıkışı bir kahve içmek isteyenlerin gerekse şehrin koşuşturmasından sıkılıp biraz dolaşmak isteyenlerin ilk durağı oluyor. İşte sanatseverleri, öğrencileri, yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan Kadıköy'de gezilecek 10 yer...

  • 01
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    Karadeniz ve Marmara'yı birbirine bağlayan İstanbul boğazını, şehrin Anadolu yakasında yüzyıllardır bekleyen Haydarpaşa Garı'na Kadıköy vapurundan baktınız mı hiç? iskeleye yanaşan vapurlardan semtin sokaklarına dağılan rengarenk insanlar, Kadıköy'de Moda sahilinde atılmış bir kahkahanın, Süreyya Operası'nda izlenmiş balenin, barlar sokağında dinlenmiş bir konserin izini sürüyor...

    Son yıllara damgasını vuran nüfus artışı, Covid-19 pandemisi ve yoğun çalışma hayatı İstanbullular için küçük kaçamakları bir ihtiyaç haline getirdi. Kadıköy'ün geniş caddelerine meydan okuyan renkli ara sokakları, bir süredir giderek popüler olan modern müzeleri ve parklarıyla Kadıköy, İstanbulluların olduğu kadar yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri oldu. İşte keyifli bir kaçamak uğruna yolu Kadıköy'e düşenler için Kadıköyle gezilecek 10 yer ve yapılacak şeyler... 
  • 02
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    1) Akmar Pasajı 

    Vapur düdüğünü son kez öttürdü ve iskeleye yanaşmaya başladı. Tarihi Kadıköy İskelesi'nden çarşıya doğru tanımadığınız bir sürü insanla birlikte yürüyorsunuz... Kadıköy çarşıda, Müdürdar Caddesi 8 numarada bulunan Akmar Pasajı, kitapçıları ve müzik marketleriyle bugün hala Kadıköy'ün e önemli yerlerinden biri. Özellikle 90'lı yılalrda öğrenci olanların anılarında yer eden Akmar Pasajı pek çok yeni-eski kitapçıyla, müzik markete ev sahipliği yapıyor. 
  • 03
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    2) Moda Nostalji Tramvay Turu 

    Bir zamanlar İstanbul'un en önemli ulaşım araçlarından biri olan tramvaylar bugün birkaç bölgede aktif olan ana hattın dışında pek de rastlamadığımız ulaşım araçlarından birine dönüştü. Kadıköy- Moda tramvay hattı bugün hala hizmet veren tramvay hatlarından biri. Moda Nostaljik tramvayı gerek Moda'da yaşayan Kadıköylülerin gerekse yerli ve yabancı turistlerin sık sık kullandığı araçlardan biri. Dilerseniz Kadıköy meydandan Moda nostaljik tramvayına binerek Kadıköy sokaklarında nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. 
  • 04
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    3) Moda Sahili

    Güneş bulutların ardından parıldamaya başladığında her İstanbullu kendini bir şekilde sahile atmaya çalışır. Kadıköy'ün en popüler yerlerinden biri olan Moda sahili geniş yeşil alanlarıyla İstanbul'un adalarını izleyen manzarasıyla özellikle gençlerin en sevdiği yerlerden biri. Moda İskelesi'ni geçip de denizin kokusunu içinize çektiğiniz zaman tek yapmak isteyeceğiniz şey içecek bir şeyler alıp Moda Sahili'ndeki yeşil çimlere uzanmak olacak. Ayrıca Moda Sahili'nin koşuya ve yürüyüşe çıkanların, bisikletini kapıp deniz havası almak isteyenlerin de ilk durağı olduğunu söylemeden geçmeyelim!
  • 05
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    4) Barış Manço Evi 

    Moda'ya kadar gelmişken Barış Manço Evi'ni görmeden geçmek elbette olmaz! Moda dendiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri olan Barış Manço'nun yaşadığı ve Türk müziğine damgasını vuran şarkılarını ürettiği evi 2010 yılından beri müze olarak hizmet veriyor. Caferağa Mahallesi, Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan Barış Manço Evi pazartesi günleri ve resmi tatillerde kapalı ancak bu günlerin dışında her gün sabah 9.00'dan 16.00'ya kadar gezilebiliyor. 
  • 06
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    5) Süreyya Operası 

    Süreyya Operası Kadıköy'ün 95 yıllık bekçisidir desek çok abartmış olur muyuz? Sanıyorum olmayız. Bahariye caddesi üzerinde bulunan ve eski İstanbul milletvekillerinden Süreyya İlmen (Süreyya Paşa) tarafından 1937 yılında  yaptırılan Süreyya Operası açıldığı ilk 3 yıl opera olarak kullanılmış ancak sonra uzun yıllar (2005'e kadar) sinema olarak hizmet vermiş. Süreyya Sineması'nın ilk müdürünün ünlü şair Nâzım Hikmet'in babası Hikmet Nâzım'ın olduğu biliniyor. 

    1924 yılında inşasına başlanan Süreyya Operası'nda Türkiye'nin ilk Müslüman primadonnası ve kıymetli tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin annesi Suzan Lütfullah'ın da bir büstü bulunuyor. 

    Hem sinemaya hem de tiyatroya uygun olarak tasarlanan Süreyya Operası bugün İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sayısız eserinin sahnelendiği en önemli yapılardan biri. 
  • 07
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    6) Kadıköy Antika Pazarı

    Kitapçısı, tiyatrosu, sahafı, antikacısı bol Kadıköy'ün bir süredir güzel bir antika pazarı da var. Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır caddesi Yeni Salı Pazarı'nda kurulan Kadıköy Antika Pazarı her hafta pazar günleri sabah 8.00'de açılıyor, akşam 17.00'de kapanıyor. 

    Koleksiyonerlerin yeni mekanı kabul edilebilecek Kadıköy Antika Pazarı'nda eski kitaptan plaklara, kasetlere, objelere, anneannelerinizin bile varlığını unuttuğu pek çok eşyaya rastlayabilirsiniz!
  • 08
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    7) Müze Gazhane

    Kadıköy'ın yeni gözdesi Müze Gazhane henüz birinci yılını bile tamamlamadı ancak kısa sürede sanatseverlerin ve öğrencilerin uğrak mekanı olmayı başardı. Eski İstanbulluların Kurbağalıdere Gazhanesi ve Kadıköy Gazhanesi olarak tanıdığı gazhane binası 1892 yılından beri Kadıköy'ün orta yerindeki varlığını sürdürüyor. 

    19. yüzyılda en önemli sanayi binalarından biri olan gazhane, 1993 yılında Türkiye doğalgazla tanışınca görevini tamamlıyor ve emekliye ayrılıyor... 2021 yılının Temmuz ayında İstanbul'a yeni bir kültür sanat merkezi kazandırmak amacıyla faaliyete başlayan Müze Gazhane'de kütüphane, tiyatro salonu ve konser alanlarının yanında yeme içme mekanları da bulunuyor. 
  • 09
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    8) Bahariye Caddesi 

    İşte Kadıköy'ün en renkli caddelerinden biri olan Bahariye Caddesi ya da resmi kaynaklarda geçen ismiyle General Asım Gündüz Caddesi... 650 metre uzunluğundaki Bahariye Caddesi alışveriş yapmak isteyenlerin de yemek yemek isteyenlerin de yolunun düştüğü en popüler yerlerden biri. Kadıköy'e gelip Bahriye Caddesi'nde bir tur atmadan gitmek olmaz... 

     
  • 10
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    9) Oyuncak Müzesi

    Kadıköy'ün en neşeli yerlerinden biri de Oyuncak Müzesi... 23 Nisan 2005 yılında Belgin Akın ile şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak Müzesi Kadıköy Göztepe'de, Ömerpaşa Caddesi'nde 7'den 70'e ziyaretçileri telpazesiyle 1700'lü yıllardan günümüze kadar yaşamayı başaran çeşitli oyuncakları meraklılarına sergiliyor.

    Yaşınız kaç olursa olsun, Oyuncak Müzesi'nde sizi heyecanlandıracak bir oyuncakla karşılaşmama ihtimaliniz yok diyebiliriz... 
  • 11
    Kadıköy Gezi Rehberi! Kadıköy'de Gezilecek En Güzel 10 Yer!

    10) Bağdat Caddesi 

    Bırakın Kadıköy'ü İstanbul'un en uzun caddelerinden biri sayılabilecek Bağdat Caddesi, İstanbul'un sayılı açık hava alışveriş merkezlerinden biri kabul edilebilir... II. Abdülhamit döneminde padişahın sarayına yakın oturmak isteyenlerin Kadıköy'den aldıkları arazilere yaptırdıkları evler, Bağdat Caddesi'nin ilk evleri olarak biliniyor. Kadıköy Kızıltoprak'tan başlayıp Maltepe'ye kadar devam eden Bağdat Caddesi popüler kafeleri ve restoranlarıyla öne çıksa da 90'lı yıllardan beri düzenlenen büyük 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşleri ile epey ünlendi. 

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