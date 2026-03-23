Kadıköy sahilde cansız beden bulundu
İstanbul'da denizde erkeğe ait cansız beden bulundu. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde cansız bedenin C.K.'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 23.03.2026 - 09:27
HAREKETSİZ DURDUĞU FARK EDİLDİ
DHA'daki habere göre olay; sabah 07.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler ihbarda bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Deniz polisinin incelemelerinin ardından 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen, cansız bedenin C.K.'ye ait olduğu tespit edildi.
YÜRÜRKEN DENİZE DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ