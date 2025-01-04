Kadıköy'ün simgesi 'oyuncaklı ev' tarih oluyor

Kadıköy'deki Yeldeğirmeni Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta yaşayan Ecevit Çalışkan, yıllar önce taşımacılık yaptığı bir iş sırasında kendisine hediye edilen ilk oyuncağı evinin dış cephesine astı.

Çalışkan, semti gezen ve mahalle sakinlerinin de hediye ettikleri oyuncakları da alarak evinin duvarlarını süsledi.

Rengarenk oyuncakların sergilendiği bu bina zamanla 'oyuncaklı ev' olarak anılmaya başlandı. Hem mahalle sakinlerinin hem de İstanbul'un farklı semtlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen bu ev, artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.