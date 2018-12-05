Kadın 42. bölün ardından seyirci tarafından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan ve hüznün eksik olamdığı Kadın dizisinde Arif'i kim dövdürdü? Kadın 43. bölümde neler oluyor? İşte, diziye dair ayrıntılar...

KADIN 43. BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 42. BÖLÜM ÖZETİ

Arif’in yanına uğrayan Enver, kahvede gördüğü kandan sonra paniğe kapılır ve Arif’in başına kötü bir şey geldiğini düşünür. Çocuklarının Sarp’ın dönmesiyle birlikte sarsıldığına şahit olan Bahar’ın kafası Nisan’ın bir cümlesi ile karışacaktır. Büyük bir pot kıran ve babasının iki çocuğu daha olduğunu öğrenen Nisan bunu Bahar’a söyleyecek mi?

Şirin’in elindeki fotoğrafları sildirmek isteyen Sarp ise Şirin’in kapısına dayanır. Sık sık Sarp’ın evine gelmesinden rahatsız olan Enver ise fotoğrafların artık Şirin’de olmadığını söyler. Bahar ile birlikte olma yolundaki tek engeli bu fotoğraflar olarak gören Sarp ne yapacaktır? Bahar’a geri dönecek mi? Arif’e onu çok sevdiğini söyleyen Bahar ise her şeye rağmen Sarp’ı affedebilecek mi?

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