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Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden kadın ve erkek sürücü arasında kavga çıktı. Kavgada erkek sürücü, aracına atılan biber gazını kadın otobüs şoförünün yüzüne sıktı.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsünü kullanan Elif Kuru, Hastaneler Kavşağına geldiği sırada başka bir araç sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre sonra sürücü, aracıyla belediye otobüsünün önünü kesti. Belediye otobüs şoförü Elif Kuru otobüsten inerek, önünü kesen sürücüyle tartışmaya başladı.
Kavganın büyümesi üzerine kadın sürücü, üzerine doğru gelen sürücüye çantasında bulunan biber gazını fırlattı. Erkek sürücü ise, aracının camına isabet eden biber gazını alarak kadın sürücüye saldırdı. Biber gazını Elif Kuru'ya sıkan sürücü ise daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Tüm bu yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü kaydeden bir kadın olayı sadece seyredip müdahale etmeyen erkeklere de tepki gösterdi. Biber gazından etkilenen Elif Kuru, daha sonra saldırgandan şikayetçi oldu. Adli Tıp Birimi'ne gelerek darp raporu alan Kuru, "Bana biber gazıyla saldırdı, yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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