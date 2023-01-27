Kadın çiftçilere süt sığır yetiştiriciliği sertifikası

Sağanak ve fırtına çok sayıda kenti esir aldı!

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu'nu bitirenlere sertifikaları dağıtıldı.

Göbel Köyü'nde düzenlenen sertifika törenine katılan Kaymakam Hayrettin Baskın ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Parlak, konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından programda başarılı olan 75 başarılı kadın kursiyere sertifikaları verildi.

Törene Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Harun Alparslan, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Yüksel ve çok sayıda çiftçi ve yakınları da katıldı.