Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Şarampole yuvarlanan otomobildeki kadın doktor öldü, sürücü eşi yaralı

        Erzurum'da, şarampole devrilen otomobildeki doktor Sena Akyüz hayatını kaybetti, sürücü eşi Burhan Akyüz yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 16:32
        Kadın doktor öldü, eşi yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Oltu ilçesindeki kazada doktor Sena Akyüz (45) hayatını kaybetti, sürücü eşi Burhan Akyüz (42) yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Oltu-Göle kara yolu 9'uncu kilometresinde Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Burhan Akyüz'ün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

        Kazada sürücü ile doktor eşi Sena Akyüz yaralandı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sena Akyüz, hayatını kaybetti. Burhan Akyüz'ün ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

        İki çocuk annesi Sena Akyüz'ün Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki sağlık ocağında aile hekimi olduğu, yaşadığı Oltu'dan işe gitmek için eşi ile yola çıktığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #erzurum haberleri
        #kadın doktor
        #aile hekimi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Tartıştığı kuryeyi aracın kaputunda sürükledi!
        Tartıştığı kuryeyi aracın kaputunda sürükledi!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Kayıp Meral Polat davasında beraat kararı bozuldu!
        Kayıp Meral Polat davasında beraat kararı bozuldu!
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması