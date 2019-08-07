Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Gericino Hapishanesi'nde cezasını çeken çete elebaşı Clauvino da Silva'nın, kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek yaptığı firar denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Hapishane görevlilerinin yaptıkları açıklamaya göre, mahkum Silva, 19 yaşındaki kızının kendisini ziyaret ederken yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giymişti. Silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruk da takan Silva, cezaevinden kaçmaya çalıştığı sırada polislerce yakalanmış ve yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edilmişti.

Başarısız firar denemesinden üç gün sonra, Clauvino da Silva hücresinde ölü bulundu. Hapishane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Silva'nın kendisini astığı belirtildi.

42 yaşındaki Silva, uyuşturucu kaçakçılığından 73 sene 10 aylık hapis cezasını yerine getirmekteydi.

Silva, Rio de Janeiro'da bulunan Bangu 1 Hapishanesi gardiyanları tarafından Salı günü hücresinde ölü bulundu.

Brezilya haber sitesi O Globo, sevk edildiğinden beri Silva'nın hücre hapsinde tutulduğunu belirtti.