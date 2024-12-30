Kadın muhtar atık yağ için ev eve dolaşıyor

6 Şubat 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli deprem felaktenden etkilenen illerden Hatay'da kanalizasyon sistemi de büyük zarar gördü. Hatay Büyükşehir Belediyesi kentte yaşanan sorunların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürürken İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi Muhtarı Hilda Cöcen Koku, kanalizasyon sisteminin tıkanmasına neden olan etkenlerden biri olan ve "Sıfır Atık Yönetmeliği" kapsamında belediyelerden tarafından toplanan atık yağ sorununa destek olmak için kampanya başlattı.

Atık yağların lavaboya dökülmesinin önüne geçmek isteyen muhtarın kampanyası, mahalleliden de destek gördü. Ev ev dolaşarak atık yağ toplamaya başlayan muhtar ilda Cöcen Koku, "6 Şubat depreminde çok büyük bir felaket yaşadık. Yerin üstü yıkıldığı gibi altı da aynı şekilde yıkıma uğradı ve biz bu yıkımdan sonra mahallede sürekli su taşmaları meydana geliyordu, bu taşkınların sebebi altyapının tıkanmasından kaynaklıydı ve çok sık olmaya başladı. Kanalizasyon açma işlemleri yapılırken ben şunu fark ettim, sadece deprem kaynaklı bir taşma olmadığını aslında lavabolara dökülen atık yağların sebebiyet verdiğini anladık" dedi.

Muhtar Koku, "Bu atık yağlar zaman içerisinde donuyor kanalizasyonu tıkıyor ve tıkadıktan sonra da maalesef ki her yerde taşmalar meydana geliyor. Bu sorunun nasıl önüne geçebilirim diye düşünürken araştırma yaptım ve araştırmada öğrendiğim kadarıyla bu atık yağlar aslında çok değerli bir geri dönüşüm maddesiymiş atık yağların biyodizel ve sabun gibi ürünlere dönüştürülüyormuş. Bunlar toplama kararı alarak bir kampanya başlattım ve mahalledeki ev hanımları başta olmak üzere herkes bu kampanyaya destek verdi, çok güzel geri dönüşümler aldık. Böyle mahallede kapı kapı dolaşarak hem bilgilendiriyorum hem de mevcutta varsa atık yağları toparlıyorum. Bazen muhtarlığa getiriyorlar ve biz muhtarlıkta bu yağları biriktiriyoruz. Son bir haftayla beraber topladığımız yağ 20 litreyi geçti" diye konuştu.