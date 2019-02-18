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Sinop'un Gerze ilçesinde geçen pazartesi günü iddiaya göre yine bir öğretmen darp edildi. İlçedeki Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Hacer Bayrak, bahçedeki ders sırasında bir öğrenci velisi ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
DHA'da yer alan habere göre tartışma okul koridorunda kavgaya dönüştü. Kavgaya, diğer sınıflarda bulunan öğretmenler ve okul çalışanları da müdahale etti. Kavgada taraflar, okul idaresince, ayrı sınıflara alınarak sakinleştirilmeye çalışılırken, olay anı da okuldaki güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ
İlçede, Hükümet Konağı önünde toplanan, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş Sendikası temsilcileri ve öğrenciler, öğretmenin darbedildiği öne sürülen olaya tepki gösterdi. Öğretmen Bayrak'ın veli tarafından fiziksel ve psikolojik olarak darp edildiğini belirten Türk Eğitim Sen temsilcisi Ramazan Osma, öğretmenlere yapılan sözlü ve fiziki saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Osma, "Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı esefle kınıyor, daha fazla eğitim çalışanı şiddete uğramadan harekete geçilmesi istiyoruz. Her geçen gün artan bu tarz saldırılar eğitim çalışanlarının itibarına zarar vermektedir. Kendilerine emanet edilen çocuk ve gençlerimizin donanımlı, iyi birer insan olarak toplum hayatına atılmalarını sağlamak amacıyla her türlü soruna rağmen büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimize yapılan saldırıların cezasız kalmamasını istiyoruz" dedi.
"ÖĞRETMENE KALKAN ELLER KIRILSIN"
Gösteriye katılan bazı öğrenciler de ellerinde 'Öğretmenime dokunma' ve 'Öğretmenime kalkan eller kırılsın' yazılı dövizler taşıyarak, olaya tepki gösterdi.
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