Kadın orcik çalarken kameraya yansıdı! Elazığ'da bir kadının yöresel ürünler satan bir iş yerinden orcik çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu polis ekiplerine bildirmeyen işletme sahibi İrfan Açıkoğlu, "Yaşanan olayda kadının belki parayı unuttuğunu ve geri getireceğini düşünmüştüm fakat geri getirmedi. Gelip bana param yok deseydi ben kendim onu ikram ederdim" dedi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 22.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL