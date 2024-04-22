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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın orcik çalarken kameraya yansıdı! Orcik nedir? Son dakika haberleri

        Kadın orcik çalarken kameraya yansıdı!

        Elazığ'da bir kadının yöresel ürünler satan bir iş yerinden orcik çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu polis ekiplerine bildirmeyen işletme sahibi İrfan Açıkoğlu, "Yaşanan olayda kadının belki parayı unuttuğunu ve geri getireceğini düşünmüştüm fakat geri getirmedi. Gelip bana param yok deseydi ben kendim onu ikram ederdim" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:44
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        Orciği çalan kadını polise bildirmedi!
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        Elazığ'da olay, iki gün önce Nailbey Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı'nda bulunan yöresel işletmecide meydana geldi.

        ORCİĞİ ALIP UZAKLAŞTI

        İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, dükkanın önünden geçen kimliği belirsiz bir kadın iş yerinde kimsenin olmadığını fark edince tekrar geri dönerek tezgahta bulunan orciği (cevizli sucuk) aldı. Bir süre içeriye bakan kadın iş yerinde kimsenin olmamasını fırsat bilerek ürünü alıp olay yerinden uzaklaştı.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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        İşletme sahibi tezgahta bir değişiklik olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kamera detaylarında bir kadının orciği alarak kayıplara karıştığını tespit etti.

        DURUMU POLİSE BİLDİRMEDİ

        Durumu polis ekiplerine bildirmeyen işletme sahibi İrfan Açıkoğlu, "Yaşanan olayda kadının belki parayı unuttuğunu ve geri getireceğini düşünmüştüm fakat geri getirmedi. Gelip bana param yok deseydi ben kendim onu ikram ederdim" dedi.

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