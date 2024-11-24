25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ilan edildi?
25 Kasım, dünya genelinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor. Bu anlamlı gün, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kutlanıyor. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğuna dikkat çeken bu özel gün, 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul edildi. Her yıl düzenlenen etkinlikler, kampanyalar ve açıklamalarla, şiddet mağduru kadınların sesi olmak ve şiddetin kökünü kazımak hedefleniyor. 25 Kasım, bireyleri ve toplumları bu önemli sorumluluğun bir parçası olmaya davet ediyor. İşte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hakkında bilgiler...
Kadınlara yönelik şiddetin son bulması için tüm dünyada 25 Kasım’da bir araya geliniyor. Birleşmiş Milletler'in 1999’da ilan ettiği Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınların yaşadığı hak ihlallerine karşı küresel bir dayanışma çağrısı niteliği taşıyor. Bu özel günde, kadınların uğradığı şiddet ve ayrımcılık konularına dikkat çekmek amacıyla çeşitli kampanyalar ve etkinlikler düzenleniyor. Toplumun her kesiminden bireyleri harekete geçiren bu farkındalık günü, kadınların eşit ve özgür bir yaşam sürme hakkını savunuyor. Kadına yönelik şiddeti sonlandırmak, insan haklarının korunmasında atılacak en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. İşte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü tarihçesi...
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır.
MİRABAL KARDEŞLERİN KATLEDİLMESİ
Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılının 25 Kasım'ında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen Mirabal kardeşler cinayetine dayanıyor.
Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun, "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra öldürüldüler.
Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürülmesi, onları diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü haline getirdi. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, cinayetin işlendiği gün olan 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi.