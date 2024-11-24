Kadınlara yönelik şiddetin son bulması için tüm dünyada 25 Kasım’da bir araya geliniyor. Birleşmiş Milletler'in 1999’da ilan ettiği Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınların yaşadığı hak ihlallerine karşı küresel bir dayanışma çağrısı niteliği taşıyor. Bu özel günde, kadınların uğradığı şiddet ve ayrımcılık konularına dikkat çekmek amacıyla çeşitli kampanyalar ve etkinlikler düzenleniyor. Toplumun her kesiminden bireyleri harekete geçiren bu farkındalık günü, kadınların eşit ve özgür bir yaşam sürme hakkını savunuyor. Kadına yönelik şiddeti sonlandırmak, insan haklarının korunmasında atılacak en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. İşte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü tarihçesi...