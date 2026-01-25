Kadınbudu Köfte Malzemeleri

Kadınbudu köfteyi diğer köftelerden ayıran en önemli özellik, köfte harcında hem çiğ hem de pişmiş kıymanın birlikte kullanılmasıdır. Bu yöntem, köftenin daha yumuşak ve sulu olmasını sağlar. Aynı zamanda pirinç eklenmesi, köftenin iç dokusunu zenginleştirir ve doyuruculuğunu artırır. Lezzetli ve tam kıvamında bir kadınbudu köfte yapımı için doğru malzemeleri eksiksiz hazırlamak oldukça önemlidir. İşte klasik ve orijinal kadınbudu köfte tarifi için gerekli olan kadınbudu köfte malzemeleri…

- 500 gram orta yağlı dana kıyma

- 1 çay bardağı pirinç

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

- Un

- Sıvı yağ

Bu malzemelerle hazırlanan kadınbudu köfte, hem lezzet hem de doku açısından klasik tarife uygun olur. Soğanın rendelenerek kullanılması, köftenin daha yumuşak olmasına katkı sağlar.

Kadınbudu Köfte Tarifi

Kadınbudu köfte tarifi, birkaç aşamadan oluşur ve dikkatli uygulandığında oldukça başarılı sonuç verir. İlk olarak pirinçler haşlanarak hazırlanır.

Pirinci bol suda yıkayın ve yumuşayana kadar haşlayın, ardından süzün.

Kıymanın yarısını bir tavaya alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Kalan çiğ kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın.

Üzerine kavrulmuş kıymayı, haşlanmış pirinci ve rendelenmiş soğanı ekleyin.

Yumurtaları, tuz ve karabiberi ilave edin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurarak homojen bir köfte harcı elde edin. Bu aşamalar, kadınbudu köfte yapımının temelini oluşturur. Harcın iyice yoğrulması, köftenin dağılmaması açısından oldukça önemlidir. Kadınbudu Köfte Yapılışı Hazırlanan köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve hafif yassı köfteler şekillendirilir. Şekil verme işlemi sırasında eller hafifçe ıslatılabilir. Bu yöntem, köftelerin daha düzgün şekil almasını sağlar. Şekillendirilen köfteleri önce una bulayın.

Ardından çırpılmış yumurtaya batırın.

Kızgın yağda her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar kızartın. Bu adımlar, kadınbudu köfte yapılışı için en çok tercih edilen ve geleneksel yöntemdir. Köftelerin orta ateşte kızartılması, içinin de iyi pişmesini sağlar. Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır? Kadınbudu köfte nasıl yapılır sorusu genellikle köftenin yumuşaklığı ve dağılmaması ile ilgilidir. Bunun için bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir. Öncelikle pirincin çok diri kalmaması gerekir. Ayrıca köfte harcının dinlendirilmesi, lezzetin daha iyi oturmasını sağlar. Başarılı bir kadınbudu köfte yapımı için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır…