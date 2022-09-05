Kadının 4 parmağı koptu! İstanbul'da feci kaza! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Şişli'deki İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü saat 17.15 sıralarında arıza yapan bir kamyonet, yol ortasında kaldı. Arızalı kamyonet yoğun trafiğe neden oldu.

ÇALIŞTIRMAK İÇİN ÇABALADI

DHA'da yer alan habere göre kamyonet sürücüsü aracını çalıştırmak için bir süre çabaladı. Bu sırada bir başka kamyonetin sürücüsü Mehmet M., yardıma geldi.

KADININ AYAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Arızalı kamyoneti çalıştırmayı deneyen Mehmet M., bir anda hareket eden aracın kontrolünü kaybetti. Kamyonet yolda yürüyen Feyza T.'ye çarparak, ayağının üzerinden geçti. Kamyonet bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

AYAĞINDAKİ 4 PARMAK KOPTU

Ayağı kamyonet lastiğiyle orta refüj arasında kalan Feyza T.'nin 4 parmağı koptu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI SÜRÜCÜ SERBEST

Polis merkezine götürülen sürücü Mehmet M., Feyza T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Baltalimanı Kemik Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Feyza T.'nin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerası kayıtlarına giren görüntülerde, hareket eden kamyonetin kadına çarptıktan sonra ayağını ezdiği, duvara çarparak durması sonrası, Feyza T.'nin korkuyla kaçtığı görülüyor.